Calciomercato Milan – Sabatini: “Matic è un bel giocatore, su Todibo…”

CALCIOMERCATO MILAN – Intervenuto a “Radio Sportiva, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha trattato diversi punti in casa Milan, da Ibrahimovic, passando per Matic e Cutrone, fino alla Var. Queste le sue dichiarazioni: “Ibrahimovic è un grande calciatore, a 38 anni credo possa ancora fare la differenza. È un potenziatore di tutta la squadra, un front-man che fa fare bella figura a tutta la band. Certo che può giocare con Piatek, penso che il polacco si troverà bene con lui”.

Riguardo Matic e Cutrone: “Matic è un buon giocatore e lo è anche di testa, se il Milan poi riuscisse a mettere anche Todibo in difesa fa un colpo in prospettiva“. Cutrone alla Fiorentina? Non vedo troppe differenze con Simeone. Come è stato bocciato l’argentino non vedo perché dovrebbe andare meglio all’ex Milan. È un bravo giocatore ma fa fatica a giocare nel Wolverhampton: la Fiorentina ha bisogno di un trascinatore”.

Infine sul Var: “Il Var? Mi sembra una follia la discrezionalità sul fuorigioco. Chi vuole cambiare la regola deve avere elasticità: modificarle tanto per fare ha poco senso”. Intanto Boban sta lavorando al mercato in uscita, sul partente Ricardo Rodriguez spunta una nuova pretendente, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android