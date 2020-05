Calciomercato Milan – Rugani obiettivo concreto, ma attenzione alla Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Daniele Rugani, difensore della Juventus classe 1994, è da tempo un obiettivo di mercato del Milan.

Nelle idee dei dirigenti rossoneri, Rugani potrebbe formare un’ottima coppia difensiva, tutta italiana, con Alessio Romagnoli. Nella corsa per arrivare al difensore bianconero però, come riporta il Corriere Fiorentino, si è inserita anche la Fiorentina. Il club di Rocco Commisso, è intenzionato a rafforzare la squadra per puntare con decisione alla zona Europa League nella prossima stagione. Rugani ha una valutazione di circa 15/20 milioni di euro e la Juventus è propensa a cederlo. La trattativa si può fare, bisogna battere la concorrenza.

