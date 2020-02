Pioli: “Mercato? Adesso abbiamo un gruppo compatto e coeso”

CALCIOMERCATO MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato su cosa ne pensasse dell’esito del mercato invernale condotto dal club di Via Aldo Rossi, Pioli ha sottolineato: “Sono felice che sia finito. Abbiamo gestito bene questa situazione. Siamo rimasti attenti e concentrati sul nostro lavoro. Sono state fatte le cose giuste che mi aspettavo. Adesso abbiamo un gruppo coeso, compatto e determinato a giocare bene insieme”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android