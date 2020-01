Calciomercato Milan – Piatek, ecco la proposta del Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Il Manchester United piomba su Krzysztof Piatek. Secondo quanto viene riportato dall’Express, il club inglese, dopo l’infortunio di Marcus Rashford, starebbe pensando di prendere l’attaccante polacco. I Red Devils, però, sarebbero disposti a prendere Piatek solo in prestito, cosa che non interessa al Milan, che vuole 30 milioni di euro.

Su Piatek, come noto, ci sono anche Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Aston Villa e Crystal Palace, ma molto dipenderà dalla volontà del polacco, che dovrà decidere se restare al Milan o meno. L’ex Genoa vorrebbe giocarsi le sue carte al Milan, ma in questo momento sembra essere chiuso da Rafael Leao e Ante Rebic, esploso grazie alla doppietta contro l’Udinese a San Siro. Vedremo cosa succederà, ma questa sarà una settimana decisiva per capire il futuro del centravanti. Intanto un post di Zlatan Ibrahimovic è diventato virale. Nasce l’#ibrachallenge, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android