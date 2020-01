Calciomercato Milan – Paqueta-Piatek: loro vogliono partire, ma non ci sono offerte

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’ riporta le questioni che più fanno rumore in questo momento in casa Milan, vale a dire quelle di Lucas Paqueta e Krzysztof Piatek. Il primo si è tirato fuori da solo dopo l’allenamento di ieri e ha deciso di non prendere parte alla trasferta di Brescia. In conferenza stampa Stefano Pioli lo ha ammonito perché ha dimostrato di essere poco determinante nelle situazioni decisive. La sua poca serenità lo ha portato a questa decisione, accettata dall’allenatore rossonero. Oltre agli attacchi di panico avuti nel post Milan-Udinese, Paqueta è ormai fuori per scelta tecnica da svariate partite. L’ultima volta in cui è partito titolare risale alla 13^ giornata contro il Napoli. Il Psg è alla finestra ma non arriva ai 30 Milioni che vuole il Milan per lasciarlo partire.

L’altra questione spinosa riguarda Krzysztof Piatek. Il padre del giocatore, dalla Polonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ammette che il futuro di suo figlio verrà svelato settimana prossima, perché non vuole fare la riserva di Zlatan Ibrahimovic. Anche per lui i rossoneri non scendono sotto i 30 milioni. Ed ecco che i due grandi colpi dello scorso inverno rischiano di diventare un boomerang per il Diavolo, alle prese con due grane di non poco conto. Intanto si sblocca la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce, continua a leggere >>>

