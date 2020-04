Calciomercato Milan – Obiettivo Milik: ecco tutte le concorrenti

CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera tiene banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Intorno al campione svedese, e alla sua eventuale permanenza al Milan, ruotano tutta una serie di nomi di attaccanti: uno di questi è sicuramente quello di Arkadiusz Milik.

Per arrivare a Milik, la dirigenza rossonera, deve fare i conti con le alte pretese del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Infatti ADL, per lasciar partire il suo centravanti, chiede almeno 40 milioni di euro. Milik è sicuramente un giocatore forte, ma vista l’attuale crisi economica causata dal Coronavirus, e visti i 2 gravi infortuni che hanno colpito il giocatore nelle scorse stagioni, la richiesta da parte dei partenopei sembra eccessiva. Ivan Gazidis e Paolo Maldini stanno provando a mettere su uno scambio con il Napoli: Franck Kessie più soldi (10 milioni) per Milik. Questa soluzione però, pare non scaldi abbastanza il cuore di De Laurentiis. Per questo motivo, altre 4 squadre hanno mostrato interesse nei confronti del polacco. Esso sono la Juventus, il Chelsea, il Tottenham e l’Atletico Madrid.

La Juventus è alla ricerca, un po’ come il Milan, del sostituto del suo attaccante d’area titolare in questa stagione, Gonzalo Hiaguin. Il ‘Pipita’ quasi sicuramente lascerà Torino. Fabio Paratici, l’uomo mercato in casa bianconera, sta lavorando su 2 nomi: uno è proprio quello di Milik e l’altro è quello di Mauro Icardi. Come riportato oggi da Tuttosport, la Juventus, per Milik, ha offerto lo scambio con uno fra Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Altra soluzione è quella di vendere qualcuno (Pjanic, Bernardeschi, Rugani, Douglas Costa, Rabiot sono sulla lista dei partenti), in modo da avere liquidità per provare l’assalto o a Milik o a Icardi.

Poi ci sono le squadre inglesi, sempre vigili sul mercato. In questo caso per l’attaccante del Napoli, si sono fatte avanti il Chelsea e il Tottenham. I ‘Blues’, oltre all’assegno di almeno 20 milioni di euro, allegherebbero il cartellino di Jeremie Boga, talento del Sassuolo su cui vantano un diritto di riscatto. Gli ‘Spurs’ invece, vendendo Harry Kane, non avrebbero problemi di soldi da reinvestire. Oltre ai contanti, anche il Tottenham può offrire una pedina importante da inserire nella trattativa: si tratta del brasiliano Lucas Moura.

Infine ci sarebbe l’Atletico Madrid. Anche il club allenato da Diego Simeone ha pronto, oltre a una parte in denaro, un calciatore da girare al Napoli per arrivare a Milik. Si tratta del terzino croato Sime Vrsaljko. I ‘Colchoneros’ con Diego Costa in uscita, andranno sicuramente su un attaccante in estate.

Ma il Milan, prima di provare a giocarsi in pieno le sue carte per arrivare a Milik, deve capire bene le intenzioni di Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Al riguardo è previsto un incontro fra società e giocatore. Nel frattempo, le ultime ci dicono che lo svedese sia pronto per il rientro in campo. Per saperne di più al riguardo continua a leggere >>>

