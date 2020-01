Calciomercato Milan – Le cifre dell’acquisto di Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha scelto il terzino sinistro che sostituirà Ricardo Rodrguez, ceduto al PSV Eindhoven. Dopo aver sondato il terreno con il Nacional per Matias Viña, i rossoneri hanno chiuso per Antonee Robinson, classe 1997 del Wigan. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso l’opzione potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. La cifra totale dovrebbe essere intorno ai 7 milioni, scrive Gianluca Di Marzio. Lo statunitense sarà il sostituto di Theo Hernandez. Il Milan aveva valutato anche i profili di Juan Jesus della Roma e Diego Laxalt, in prestito al Torino, ma Robinson è sempre stato il primo obiettivo. In rossonero arriverà anche Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. Entrambi sono profili voluti fortemente in quanto giovani e duttili.

