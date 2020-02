Calciomercato Milan – Laxalt torna in rossonero: sarà il vice di Hernandez

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Laxalt torna al Milan. Visti i problemi sopraggiunti con Robinson (nel comunicato del Wigan si parla di ulteriori test medici richiesti dalle autorità italiane, esami che avrebbero richiesto tempi più lunghi, fuori dalla deadline del mercato), il club rossonero ha deciso di far tornare l’uruguaiano, che comunque non sarebbe stato riscattato dal Torino a fine stagione. Laxalt dunque sarà il vice di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Intanto Alexis Salemaekers si presenta, continua a leggere >>>

