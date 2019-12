Calciomercato Milan – Ibrahimovic, risposta entro 48 ore: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Sport Mediaset ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Zlatan Ibrahimovic. Dopo la sconfitta umiliante contro l’Atalanta, Maldini e Boban si sono messi in contatto con il campione svedese, ricevendo dei segnali di apertura.

Ibrahimovic viene considerato l'uomo giusto per poter far svoltare la stagione rossonera, e anche per questo il Milan si è deciso a modificare l'offerta, differente sotto gli aspetti contrattuali: la durata, infatti, passerebbe da sei a diciotto mesi non più in base alla qualificazione in Champions, ma al rendimento in campo in base a degli obiettivi facilmente raggiungibili con presenze, gol e assist. L'ex Manchester United darà la sua risposta entro quarantotto ore, ma il Milan è fiducioso. Il club rossonero vuole Ibrahimovic a Milanello il 30 dicembre, cioè il giorno della ripresa degli allenamenti.

