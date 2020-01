Calciomercato Milan – Ibrahimovic e l’incontro con Boban a Linate (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato in esclusiva il video dell’arrivo all’aeroporto di Linate di Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato in pista Zvonimir Boban. Queste le sue prime dichiarazioni da neo giocatore rossonero.

“Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima”. Di seguito il video.

INTANTO I TIFOSI SONO IN DELIRIO SUI SOCIAL

