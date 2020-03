Calciomercato Milan – Ibrahimovic, addio probabile: l’idea di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, i destini di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma sembrano incrociarsi. Stando alle ultime indiscrezioni non ci sarebbero stati ancora contatti diretti tra il Milan e il portiere per il rinnovo, ma le posizioni si sarebbero incrociate con l’attaccante svedese.

Ibrahimovic e Raiola, infatti, avrebbero ascoltato e accolto una proposta di rinnovo del club rossonero, mentre Ivan Gazidis ha fatto capire di voler intraprendere un’altra strada, proseguendo dunque la prossima stagione senza Zlatan. Questa differenza di vedute potrebbe esserci anche con Donnarumma, visto che la parti al tavolo saranno sempre le stesse. Intanto si cerca un vice Theo Hernandez: il punto.

