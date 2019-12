Calciomercato Milan – I tifosi del Fenerbahce: “Pazzi di Rodriguez”

CALCIOMERCATO MILAN – Oggi in Turchia si è giocato il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Besiktas, finito 3-1 per i gialloblu. Intanto la sfida tra Atalanta e Milan si concludeva sul 5-0 con Ricardo Rodriguez in campo da titolare e poi uscito nell’intervallo per qualche piccolo problema fisico. Le due cose, anche se apparentemente non lo sembrano, sono collegate. Durante il derby turco, infatti, i tifosi del Fenerbahce hanno esposto uno striscione molto chiaro: vogliono Rodriguez a gennaio: “Siamo pazzi di Rodriguez” il testo. Rodriguez sembra avere le offerte principali dalla Bundesliga, ma anche il club turco farà un tentativo. Ai rossoneri basteranno 10 milioni. Vedremo se sarà il Fenerbahce la nuova squadra dello svizzero, intanto i tifosi già lo amano.

