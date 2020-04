Calciomercato Milan – Futuro Ibrahimovic: a breve incontro tra le parti

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato ieri da Carlo Pellegatti, noto giornalista che si occupa di Milan, la dirigenza rossonera sta aspettando il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dalla Svezia, per fissare un incontro in cui si discuterà della prossima stagione.

Ivan Gazidis e Paolo Maldini vorranno capire se ci sono margini per proseguire il rapporto con lo svedese anche l’anno prossimo. Da quello che filtra, Ibrahimovic vuole continuare a giocare. Ora, non resta da capire dove lo farà. Se il progetto del Milan sarà interessante, ‘Ibra’ continuerà l’avventura in rossonero, altrimenti cambierà aria. Nelle prossime settimane ci sarà l’incontro fra il calciatore e la dirigenza milanista.

Nel frattempo, è arrivata una comunicazione importante per quel che riguarda Giacomo Bonaventura. Per saperne di più continua a leggere >>>

