Calciomercato Milan – Ecco Saelemaekers dall’Anderlecht: 7 milioni più bonus

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan nella serata di ieri ha chiuso per Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht: operazione da 7 milioni più uno di bonus per l’esterno belga. Il classe 1999 è un vero tuttofare. Partito come terzino sinistro è stato promosso in prima squadra un paio di stagioni fa e adattato a giocare a destra. Da laterale basso si è poi affermato come esterno di centrocampo nel 4-4-2 dove in questa stagione ha segnato 2 reti in 16 presenze. In rossonero farà l’alternativa di Castillejo vista la cessione di Suso.

