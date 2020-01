Calciomercato Milan – Di Marzio: “Gabbia in uscita, ha richieste”

CALCIOMERCATO MILAN – Tutto in una settimana. Matteo Gabbia mercoledì scorso ha esordito con la maglia del Milan in Coppa Italia nel match degli ottavi di finale contro la SPAL, entrando a partita in corso nel finale, e nei prossimi giorni potrebbe già salutare il club rossonero. Il Milan sta cercando altri difensori e Gabbia vuole invece giocare con più continuità, cosa che al Milan non riesce a fare. Le richieste per il capitano dell’Under 20 azzurra non mancano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, piace alla Sampdoria, al Brescia e all’Hellas Verona. Potrebbe partire in prestito o anche a titolo definitivo.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android