Calciomercato Milan – Chelsea, niente Donnarumma: tutto su Onana

MERCATO MILAN – Come riportato dal ‘Sunday Express’, il Chelsea sarebbe pronto ad ingaggiare Andre Onana, portiere nigeriano dell’Ajax accostato nelle scorse settimane anche al Milan. Niente affondo, dunque, per Gigio Donnarumma da parte dei Blues che punteranno tutto sul portiere dei Lancieri per sostituire il partente Kepa. L’estremo difensore spagnolo, infatti, potrebbe lasciare Londra e tornare in Spagna: Valencia in prima fila. Il club valenciano è fortemente interessato anche ad un calciatore del Milan: ecco chi è>>>

