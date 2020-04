Calciomercato Juventus – Ipotesi MLS per l’ex rossonero Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è molto in bilico. L’attaccante ex Milan, potrebbe lasciare Torino a fine stagione e trasferirsi in MLS ai Los Angeles Galaxy.

Non è un mistero che la Juventus stia cercando un attaccante per sostituire il ‘Pipita‘ in vista della prossima stagione. Ciò che pesa nella decisione della dirigenza bianconera è il fatto che Higuain percepisce 7,5 milioni di euro a stagione di ingaggio.

Nel frattempo per quel che riguarda il Milan, il Presidente Paolo Scaroni, ha espresso il suo parere in merito ad una possibile ripartenza della Serie A. Per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓