Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra: bianconeri su van Dijk

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, la Juventus starebbe preparando un’offerta da 175 milioni di euro per portare a Torino il roccioso difensore del Liverpool, Virgil van Dijk.

Il centrale olandese con molta probabilità quest’anno vincerà il titolo in Premier League, e dopo aver alzato al cielo Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club con i ‘Reds‘, sarebbe voglioso di una nuova avventura.

I dirigenti juventini, nelle figure di Fabio Paratici e Pavel Nedved, stanno preparando l’assalto a van Dijk già per questa estate. Per quanto riguarda il Milan, invece, c’è il nodo Lucas Paquetá da sciogliere: per le ultime, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android