Calciomercato Inter – Si cerca un big a centrocampo: tutto su Pogba

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto scritto dal quotidiano milanese La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe in piena corsa per arrivare in estate a Paul Pogba.

Tutto questo, perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio cercano il grande colpo a centrocampo per far fare il salto di qualità definitivo alla rosa nerazzurra. Nelle idee dei due dirigenti, Pogba potrebbe giocare assieme a Marcelo Brozovic, Christian Eriksen e Nicolò Barella, pe completare un centrocampo che diventerebbe stellare. La concorrenza per arrivare a Pobga però è tanto. Infatti sul giocatore da tempo ci sono sia il Real Madrid che la Juventus.

E per quel che riguarda il futuro intrecciato di Alex Meret e David Ospina, arrivano delle novità importanti.

