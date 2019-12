Calciomercato Inter – Gasperini svela il futuro di Kulusevski

CALCIOMERCATO INTER – Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e tra le squadre che probabilmente saranno più attive c’è l’Inter, per cui Antonio Conte ha chiesto rinforzi. I nerazzurri hanno messo nel mirino Dejan Kulusevski, talento classe 2000 che sta sorprendendo tutti quanti con la maglia del Parma. Lo svedese, però, è di proprietà dell’Atalanta, che difficilmente lo lascerà andare. La sua valutazione è già di almeno 25 milioni, ma intanto oggi Giampiero Gasperini ha escluso possibili cessioni a breve. Ecco le sue parole a DAZN dopo il match col Milan: “Lui per ora resta un giocatore dell’Atalanta che sta facendo cose straordinarie. Già a 16 anni si allenava con noi ed aveva doti straordinarie dal punto di vista atletico e tecnico. Potremmo tenercelo, dovreste chiederlo a Percassi. Nel suo ruolo c’erano Gomez, Ilicic, Malynosvski… Aveva bisogno di giocare. Il presidente non cambia strategie facilmente, ma sono contento così: non vorrei rose troppo ampie, che col tempo creano solo problemi”.

