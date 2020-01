Calciomercato Fiorentina – Ufficiali Igor e Duncan, Boateng verso il Besiktas

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina batte due colpi e preleva Igor dalla SPAL e Alfred Duncan dal Sassuolo, mentre Kevin Prince Boateng è vicinissimo al Besiktas in prestito. L’attaccante ex Milan non trova più spazio e con l’arrivo di Patrick Cutrone è ancora più chiuso. Per lui saranno 6 mesi in Turchia poi deciderà come proseguire il resto della sua carriera. La Viola ha provato a prendere anche Paquetà: le ultime>>>

