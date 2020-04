Calciomercato – Difficilmente il Milan si farà scappare Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, difficilmente il Milan si farà scappare Zlatan Ibrahimovic. Piuttosto, scrive la rosea, dovrà decidere se ci saranno o meno i fondi per permettersi il rinnovo di un altro anno dell’attaccante svedese, il quale non ha certamente intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Lo svedese è diventato fin da subito centrale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli: lo ha rivelato lo stesso tecnico emiliano>>>

