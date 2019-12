Calciomercato Atalanta – Marino: “Kulusevski? Spero resti in Italia”

CALCIOMERCATO ATALANTA – Uno dei tormentoni del calciomercato di gennaio potrebbe essere Dejan Kulusevski. Il talento svedese di proprietà dell’Atalanta è in prestito al Parma, ma già a gennaio potrebbe cambiare maglia. I ducali non vorrebbero privarsene e anche gli orobici stanno pensando se tenerlo o farlo andare via. Classe 2000 vale già 25 milioni. Di questo ha parlato Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN prima del match col Milan. Tuttavia, Marino ha aperto a una cessione, con l’Inter pronta a fiondarcisi. Ecco le sue parole: “Dobbiamo essere contenti dell’evoluzione di Kulusevski, sta crescendo tanto e va lasciato sereno e tranquillo. Perchè può iniziare una carriera strepitosa, mi auguro in Italia”. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

