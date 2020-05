Bobic: “Rebic-Andre Silva? Rangnick non influenzerà la trattativa”

MERCATO MILAN – Intervista esclusiva rilasciata da Fredi Bobic, direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte, alla Gazzetta dello Sport questa mattina. Il dirigente croato ha parlato delle trattative che riguardano il futuro di Andre Silva e di Ante Rebic, rispondendo così alla domanda se Ralf Rangnick – nel caso in cui arrivasse al Milan – possa influenzarne l’esito.

“Non so cosa ci sia tra Ralf e il Milan. Con lui ho un ottimo rapporto, ma mi sono trovato bene anche con Boban e Maldini. L’ipotetico arrivo di Rangnick mi interessa ma solo da appassionato di calcio, non può influenzare minimamente la trattativa per Rebic e Andre Silva, che confermo essere slegate l’una dall’altra”, ha affermato Bobic. Intanto, ieri il portoghese è andato a segno contro il Borussia Mönchengladbach>>>

