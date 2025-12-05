Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano sempre di più e, sono stati svelati tutti i nomi dei tedofori scelti per portare la torcia olimpica nella regione Lombardia. Come riferito da Repubblica, sono tantissimi i nomi legati al ondo dello Sport, chiaramente, ma ce ne sono molti che riguardano anche il mondo del calcio. Tra i vari nomi, spunta anche quello dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che prenderà parte alla tappa di Varese assieme ad Alessandro Andreoni.
Olimpiadi Milano-Cortina, svelati i tedofori: presente anche il Milan con Allegri
Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e, sono stati svelati tutti i nomi dei tedofori scelti: presente il Milan con Allegri, ecco l'elenco dei nomi
Milan, Allegri tedoforo—
Altri nomi legati al mondo del calcio sono quelli di Cesc Fabregas, allenatore del Como, Javier Zanetti (ex Inter), Alisha Lehmann (calciatrice) e Roberto Boninsegna. Spazio anche al tennis con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Altri nomi molto altisonanti sono quelli di: Grazia Attene, Lucilla Boari (campionessa di tiro con l'arco), Filippo Tortu,Arianna Errigo e Diana Bianchedi, l’ex canottiere Piero Poli, Giorgio Rocca, Elisa Nadzik, Federica Sosio e Daniel Pedranzini e Paola Magoni, tutti sciatori.
