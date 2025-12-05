Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Olimpiadi Milano-Cortina, svelati i tedofori: presente anche il Milan con Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Olimpiadi Milano-Cortina, svelati i tedofori: presente anche il Milan con Allegri

Olimpiadi Milano-Cortina, svelati i tedofori: presente anche il Milan con Allegri - immagine 1
Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e, sono stati svelati tutti i nomi dei tedofori scelti: presente il Milan con Allegri, ecco l'elenco dei nomi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano sempre di più e, sono stati svelati tutti i nomi dei tedofori scelti per portare la torcia olimpica nella regione Lombardia. Come riferito da Repubblica, sono tantissimi i nomi legati al ondo dello Sport, chiaramente, ma ce ne sono molti che riguardano anche il mondo del calcio. Tra i vari nomi, spunta anche quello dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che prenderà parte alla tappa di Varese assieme ad Alessandro Andreoni.

Milan, Allegri tedoforo

—  

LEGGI ANCHE: Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero

Altri nomi legati al mondo del calcio sono quelli di Cesc Fabregas, allenatore del Como, Javier Zanetti (ex Inter), Alisha Lehmann (calciatrice) e Roberto Boninsegna. Spazio anche al tennis con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Altri nomi molto altisonanti sono quelli di: Grazia Attene, Lucilla Boari (campionessa di tiro con l'arco), Filippo Tortu,Arianna Errigo e Diana Bianchedi, l’ex canottiere Piero Poli, Giorgio Rocca, Elisa Nadzik, Federica Sosio e Daniel Pedranzini e Paola Magoni, tutti sciatori.

 

Leggi anche
Ex Milan, Paquetà contro la FA: “Carriera influenzata senza supporto della Federazione”
Mercato Milan: è fatta! Arriva a gennaio. Allegri li ha fatti impazzire per tre mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA