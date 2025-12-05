Pianeta Milan
Ex Milan, Paquetà contro la FA: “Carriera influenzata senza supporto della Federazione”

L'impatto in Premier League alla corte del West Ham dell'ex Milan Lucas Paquetà è stato fin da subito molto positivo, ma tutto è cambiato: il post contro la federazione inglese
Alessia Scataglini
L'impatto in Premier League alla corte del West Ham dell'ex Milan Lucas Paquetà è stato fin da subito molto positivo, ma una bruttissima notizia, arrivata nel marzo del 2024, ha rovinato tutto: la motivazione? La FA (Federazione Inglese di Calcio) accusato al brasiliano di aver partecipato a scommesse sportive non consentite, dopo aver cercato di essere ammonito in circa 4 partite.

Ex Milan, lo sfogo di Paquetà

Durante l'indagine l'ex rossonero ha giocato comunque, ma con la paura che la sua carriera calcistica finisse da un momento all'altro, cosa che, a detta del calciatore stesso, lo ha destabilizzato molto a livello mentale e, di conseguenza, il suo rendimento in campo è calato a dismisura. L'assoluzione, però, è arrivata il 31 luglio del 2025.

Nonostante ciò però, durante il match contro il Liverpool, Paquetà è tornato sotto ai riflettori per un doppio giallo ricevuto dopo aver protestato contro l'arbitro. Questo gesto, ovviamente, ha alimentato ancor di più le voci attorno alla vicenda. Il giocatore stesso, sui social, ha voluto criticare fortemente la FA:

"È ridicolo che la tua vita e la tua carriera siano state influenzate per due anni senza alcun supporto psicologico da parte della Federazione. Forse questo comportamento ridicolo è solo un riflesso di tutto quello che ho dovuto sopportare e, a quanto pare, devo continuare a sopportare! Mi dispiace se non sono perfetto"

Dopo il cartellino rosso ricevuto,  l'allenatore Nuno Espirito Santo ha difeso il brasiliano dicendo: "Ho parlato con Lucas e si è scusato con me e con i compagni. È consapevole del suo errore, ma noi, come club, ci proteggiamo e risolviamo le cose internamente. Tutti siamo consapevoli degli errori che possono capitare in campo. A volte le emozioni non si controllano".

