Nonostante ciò però, durante il match contro il Liverpool, Paquetà è tornato sotto ai riflettori per un doppio giallo ricevuto dopo aver protestato contro l'arbitro. Questo gesto, ovviamente, ha alimentato ancor di più le voci attorno alla vicenda. Il giocatore stesso, sui social, ha voluto criticare fortemente la FA:

"È ridicolo che la tua vita e la tua carriera siano state influenzate per due anni senza alcun supporto psicologico da parte della Federazione. Forse questo comportamento ridicolo è solo un riflesso di tutto quello che ho dovuto sopportare e, a quanto pare, devo continuare a sopportare! Mi dispiace se non sono perfetto"

Dopo il cartellino rosso ricevuto, l'allenatore Nuno Espirito Santo ha difeso il brasiliano dicendo: "Ho parlato con Lucas e si è scusato con me e con i compagni. È consapevole del suo errore, ma noi, come club, ci proteggiamo e risolviamo le cose internamente. Tutti siamo consapevoli degli errori che possono capitare in campo. A volte le emozioni non si controllano".