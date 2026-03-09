Pianeta Milan
Il riscatto di Estupinan, Allegri fa due su due: derby al Milan, Inter brutta copia

Segna Estupinan, il derby lo vince il Milan: Allegri parla solo di Champions, ma ...
Il derby Milan-Inter, disputatosi ieri sera a 'San Siro' e valevole per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026, è terminato 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri: decisivo un gol di Pervis Estupinan al 35'. Diavolo ora a - 7 dalla vetta
Nella notte che porta al compleanno dell'Inter, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato il Milan a soffiare forte sulla torta del derby di Milano. I rossoneri, grazie al successo per 1-0 firmato da un sinistro sotto la traversa di Pervis Estupinan al 35', sono arrivati a sette derby di fila senza sconfitte. E sette sono anche i punti di distacco dall'Inter, ancora in vetta alla classifica di Serie A, a dieci giornate dalla fine.

Derby Milan-Inter 1-0, decisivo il protagonista meno atteso

Non pochi. Però tanto basta - in casa Milan - per sognare la rimonta Scudetto e - in casa Inter - insinuare dubbio. Per il 'CorSera' la squadra di Cristian Chivu, che non perdeva in campionato dal derby d'andata, senza Lautaro Martínez e Marcus Thuram, con l'ex Hakan Çalhanoğlu soltanto in panchina, è stata la brutta copia della corazzata che, da quella sconfitta, aveva inanellato 14 vittorie su 15 partite. L'ultima vittoria dei nerazzurri nel derby risale al 22 aprile 2024, la notte della Seconda Stella.

Il Milan ha vinto il derby con merito, con un gol del protagonista meno atteso, Estupinan, il quale, secondo il quotidiano generalista, per tutta la settimana è stato istruito da Allegri su come attaccare Luis Henrique su quella fascia. E in una delle circostanze previste dal tecnico livornese, l'ecuadoriano ha preso di infilata il brasiliano sfruttando l'assist di Youssouf Fofana per scaricare il gol-vittoria, di potenza, sotto la traversa della porta difesa da Yann Sommer.

Brividi per i rossoneri soltanto nel finale

È stato un Milan lucido come Allegri, ultimo tecnico milanista a vincere due derby nello stesso campionato (2010-2011). Gli unici brividi, di fatto, per il Diavolo in pieno recupero. Prima al 93', quando un pallone - che ballava pericolosamente in mischia in area - si è insaccato alle spalle di Mike Maignan. Dopo, però, che l'arbitro Daniele Doveri aveva già fischiato e, pertanto, si era a gioco fermo. Poi al 95', quando, il pallone deviato da Denzel Dumfries, finisce sul braccio di Samuele Ricci: per il 'CorSera' episodio che andava rivisto al V.A.R..

Per l'Inter, ora, la possibilità di ripartire ma in match difficili contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Per il Milan, la grande chance di tornare a sognare qualcosa di più grande della 'semplice' qualificazione in Champions League. Anche se Allegri, da buon 'pompiere', ha gettato acqua sul fuoco e ha fissato in 70 punti il prossimo 'micro-traguardo' che i suoi ragazzi dovranno centrare nel minor tempo possibile. E con questa abnegazione, con questo spirito di sacrificio, il Diavolo potrebbe arrivarci presto. Nonostante un calendario difficile, con quattro scontri diretti al vertice tutti da vivere.

