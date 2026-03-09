Il Milan ha vinto il derby con merito, con un gol del protagonista meno atteso, Estupinan, il quale, secondo il quotidiano generalista, per tutta la settimana è stato istruito da Allegri su come attaccare Luis Henrique su quella fascia. E in una delle circostanze previste dal tecnico livornese, l'ecuadoriano ha preso di infilata il brasiliano sfruttando l'assist di Youssouf Fofana per scaricare il gol-vittoria, di potenza, sotto la traversa della porta difesa da Yann Sommer.

Brividi per i rossoneri soltanto nel finale — È stato un Milan lucido come Allegri, ultimo tecnico milanista a vincere due derby nello stesso campionato (2010-2011). Gli unici brividi, di fatto, per il Diavolo in pieno recupero. Prima al 93', quando un pallone - che ballava pericolosamente in mischia in area - si è insaccato alle spalle di Mike Maignan. Dopo, però, che l'arbitro Daniele Doveri aveva già fischiato e, pertanto, si era a gioco fermo. Poi al 95', quando, il pallone deviato da Denzel Dumfries, finisce sul braccio di Samuele Ricci: per il 'CorSera' episodio che andava rivisto al V.A.R..

Per l'Inter, ora, la possibilità di ripartire ma in match difficili contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Per il Milan, la grande chance di tornare a sognare qualcosa di più grande della 'semplice' qualificazione in Champions League. Anche se Allegri, da buon 'pompiere', ha gettato acqua sul fuoco e ha fissato in 70 punti il prossimo 'micro-traguardo' che i suoi ragazzi dovranno centrare nel minor tempo possibile. E con questa abnegazione, con questo spirito di sacrificio, il Diavolo potrebbe arrivarci presto. Nonostante un calendario difficile, con quattro scontri diretti al vertice tutti da vivere.