Milan, finisce l’era Gazidis e inizia quella Furlani: la sua missione

Ultimo giorno da CEO del Milan per Ivan Gazidis. Al suo posto Giorgio Furlani. Le indiscrezioni sul sudafricano, gli obiettivi dell'ex Elliott

Oggi, lunedì 5 dicembre 2022 , si chiude l'era di Ivan Gazidis nel ruolo di CEO e del Milan e si apre quella di Giorgio Furlani , suo successore già designato. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Per quest'ultimo si tratta di una nomina importante: guiderà la squadra del suo cuore.

Ad ogni modo, non si tratta di un salto nel vuoto da parte del Milan. Furlani, infatti, sin dal 2018 è membro del Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi e, dunque, l'ex portfolio manager di Elliott conosce alla perfezione le dinamiche della società meneghina.

La nomina di RedBird , per Furlani, nel ruolo di amministratore delegato del Milan rappresenta una grande sfida. La vuole affrontare con voglia, determinazione e visione proiettata al futuro. Dopo il restauro economico-finanziario, ora il Diavolo ha bisogno di aumentare i ricavi . Così, di pari passo, crescerà anche la competitività sportiva dei rossoneri.

Furlani dovrà innalzare il fatturato. Gazidis di nuovo negli USA?

Lo Scudetto 2022 è la pietra miliare dalla quale si ripartirà, con Furlani che già conosce come muoversi nel sistema. Ma cosa farà Gazidis nel suo futuro professionale? 'Tuttosport' ha spiegato come, per il momento, si prenderà un momento di pausa. Poi valuterà le tante offerte che ha ricevuto. Compreso un incarico nel comitato organizzatore dei Mondiali 2026. Mercato Milan, un colpo dal Real Madrid? Le ultime news >>>