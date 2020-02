Milan-Torino, Rebic è devastante: il croato non si ferma più

NEWS MILAN – La metamorfosi di Rebic. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il croato sta trascinando il Milan, che con la vittoria sul Torino è in zona Europa League. Oggetto misterioso nel girone d’andata, il croato ha cambiato completamente passo da quando è ritornato in Italia Zlatan Ibrahimovic.

Rebic è una seconda punta, ma all’occorrenza anche esterno o prima punta. I numeri in questo 2020 sono strepitosi: dall’inizio dell’anno, Ante ha realizzato il cinquanta per cento delle reti del Milan in campionato, cinque su dieci, più una in coppa Italia. Non ci sono però solo le reti, ma anche e soprattutto il lavoro per la squadra: l’attaccante in partita fa i chilometri, tanto è vero che spesso si trova nella posizione di terzino. Per attitudine al sacrifico ricorda Mario Mandzukic, croato che ha fatto grandi cose con la maglia della Juventus.

Con l’esplosione di Rebic sono cambiate ovviamente anche le gerarchie in attacco. Rafael Leao, che sembrava essere inizialmente il partner d’attacco ideale per Ibrahimovic, da diverse partite sta partendo dalla panchina. Merito della personalità del croato e del pragmatismo di Pioli, che ha capito quale fosse in questo momento l’uomo giusto al posto giusto. Ad esaltarlo ci ha pensato anche Dalic, ct della nazionale croata: “Perché non ha fatto bene all’inizio? Giocava in una posizione sbagliata. In più, è un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l’ha: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi”. Insomma, la scalata di Rebic continua. Intanto c’è un giocatore in casa Milan che continua a fare fatica, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android