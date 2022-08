Milan-Bologna, Mihajlovic a San Siro con la rosa al completo

Dopo il match di San Siro contro l'Udinese e la trasferta di Bergamo, sabato 27 il Milan affronterà il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic tra le mura amiche. I felsinei vengono da una sconfitta contro la Lazio all'Olimpico per 2-1 e da un pareggio per 1-1 con l' Hellas Verona al Dall'Ara.

In vista della partita contro i Campioni d'Italia, il tecnico serbo può sicuramente sorridere per le condizioni della sua rosa; infatti, oggi i rossoblù hanno cominciato la preparazione in vista della partita di Milano e tutti i giocatori si sono regolarmente allenati ai suoi ordini.