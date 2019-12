Milan sui social – Theo: “Vacanze finite, si torna ad allenarsi”

ULTIME MILAN – Vacanze finite. Meritate o no, i giocatori del Milan hanno avuto sette giorni di tempo per rilassarsi con le proprie famiglie e passare il Natale. Oggi, però, a Milanello c’è stata la ripresa degli allenamenti. Si riparte da un pesantissimo 5-0 subito contro l’Atalanta a Bergamo. Ci si augura sia solo un piccolo incidente di percorso, con un 2020 che regali tante emozioni, anche grazie a uno Zlatan Ibrahimovic in più. Con la ripresa degli allenamenti, tornano anche le foto dei giocatori. Tra i primi Theo Hernandez, il miglior rossonero di questo inizio stagione, che su Instagram ha pubblicato una propria foto e la seguente didascalia: “Le vacanze sono finite, si torna ad allenarsi”. Intanto Suso può salutare… Continua a leggere >>>

