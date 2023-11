Milan, ecco come stanno Pulisic e Loftus-Cheek | PM

Anche oggi il Milan si è allenato per preparare la prossima partita, che si giocherà sabato sera. Per quanto riguarda le notizie dall'infermeria si tratta di novità dolceamare. Se infatti sorridono Christian Pulisic e il Capitano, che hanno recuperato totalmente e hanno lavorato in gruppo, non sono ancora recuperati Ruben Loftus-Cheek e Simon Kjaer, entrambi ancora alle prese con allenamenti personalizzati. Lo statunitense classe 1998 aveva assicurato ci sarebbe stato sabato e così sarà, mentre il classe 1996 ha recuperato come da programma.