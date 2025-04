Calciomercato Milan, il Napoli punta Leao? L'esperto rivela tutta la verità sul colpo

"Leao al Napoli? La vedo non semplice - ha replicato Marchetti - per una questione di costi, per il prezzo del cartellino e per una questione di stipendio. Mai dire mai, ma il Milan lo vorrebbe vendere a cifre importanti ed il ragazzo già guadagna 5-6 milioni netti a stagione. Per parametri economici non è un giocatore da Napoli, ma tecnicamente sarebbe sicuramente un rinforzo valido. Per andarlo a prendere, anche per il club azzurro, può essere un'opportunità in estate, perché le cifre che ha in testa il Milan, oggi, il mercato non te le dà. Si può giocare al ribasso sul cartellino e, in quel caso, si potrebbe ragionare". LEGGI ANCHE: Il Derby non è più un tabù. L'Inter soffre il Milan e si ringrazia ... Fonseca