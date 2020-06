Calciomercato Lazio – Offerta shock del Newcastle per Immobile | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Napoli e Inter ci hanno fatto un pensierino. Ora, però, è il Newcastle che vuole fare sul serio per Ciro Immobile, classe 1990, centravanti della Lazio di Simone Inzaghi.

Le ‘Magpies‘, da poco di proprietà degli arabi, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola avrebbero presentato un’offerta shock per strappare a Claudio Lotito il suo bomber, autore di 30 gol e 7 assist in 33 gare stagionali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Nello specifico, il Newcastle offrirebbe per Immobile 55 milioni di euro per il cartellino (la Lazio, nell’estate 2016, lo pagò circa 9,5 milioni, n.d.r.) e 8 milioni di euro netti l’anno al calciatore per cinque stagioni, fino al 30 giugno 2025. Totale operazione, 135 milioni di euro!

Immobile, che all’estero ha già giocato con Borussia Dortmund (Germania) e Siviglia (Spagna), potrebbe essere tentato dall’avventura in Premier League a queste cifre da favola. Attenzione, però, al fattore cuore: Immobile sta benissimo alla Lazio, dove ha trovato la sua dimensione naturale e presumibilmente rimarrà a Roma.

Da tempo, infatti, l'attaccante campano discute con il club biancoceleste il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, fino al 30 giugno 2025 con lo stipendio che dovrebbe salire a 4 milioni di euro netti l'anno. La metà di quanto gli offre il Newcastle ma, spesso, al cuore non si comanda …