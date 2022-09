Sampdoria-Milan, il match preview della partita del Ferraris

Nel giro di tre quarti d'ora il Milan affronterà la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ecco il match preview.

Kenneth Malandrin

(fonte:acmilan.com) - La sesta giornata di Serie A è ai nastri di partenza. Per i rossoneri si avvicina la terza partita lontano da San Siro nella competizione, ad attendere il Milan la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Una gara importante e insidiosa, da disputare con l'obiettivo di garantire continuità alla bella vittoria ottenuta nella stracittadina milanese del turno precedente. Ecco la nostra Match Preview a presentare la sfida delle 20.45:

QUI MILANELLO

I rossoneri si presentano all'appuntamento con la trasferta di Genova forti dell'entusiasmo derivante dalla vittoria nel Derby di Milano, in mezzo il pareggio sul campo del Salisburgo in Champions League (1-1). Un solo cambio nella formazione scesa in campo martedì alla Red Bull Arena, ecco dunque che l'11 scelto da Pioli per la sfida di questa sera potrebbe essere soggetto a qualche modifica. L'attacco rossonero sarà ancora guidato da Olivier Giroud, lottano per una maglia da titolare Pobega e Kjær.

"Troveremo un avversario solido, con una buona identità e altamente motivato." - questo il commento di Mister Pioli alla vigilia. "Arrivano da due pareggi casalinghi contro squadre importanti e da una sconfitta, per cui saranno certamente motivati per far bene. Sono sicuro di avere un gruppo di giocatori molto forti e con un'identità di gioco precisa. In allenamento vanno tutti forte e si impegnano con costanza, ho fiducia in tutti. La formazione che schiererò domani sarà la migliore per la sfida".

QUI SAMPDORIA

Due i pareggi ottenuti nelle ultime due gare giocate dalla Sampdoria al Ferraris di Genova, dove i blucerchiati sono riusciti a fermare Juventus prima (0-0), e Lazio poi (1-1). L'ultima sfida di A ha invece visto i doriani uscire sconfitti dalla trasferta sul campo dell'Hellas Verona. Rispetto alla gara dello scorso weekend, non sarà della partita il centrale difensivo Omar Colley, mentre è ancora rimandato l'esordio di Harry Winks, ultimo arrivo del mercato estivo in prestito dal Tottenham. Nel probabile 4-3-1-2 di Giampaolo, affidamento in avanti alla qualità di Sabiri e alla capacità realizzativa di Caputo.

"Il Milan ha acquisito grande consapevolezza nei propri mezzi - le parole di Marco Giampaolo - , gioca ogni partita con grande padronanza e leggerezza e quando pareggia è come se perdesse perché è abituata a vincere spesso. Sarà una partita durissima che la Samp dovrà giocare con il coraggio giusto".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Sampdoria-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN e Sky alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Sampdoria-Milan sarà Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Del Giovane, quarto uomo Massa, VAR Abisso e AVAR Longo. Per il ravennate classe quella di oggi sarà l'ottava direzione con i rossoneri in campo: la più recente è stata Salernitana-Milan del 19 febbraio scorso, terminata 2-2, e il bilancio complessivo è di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Sesta giornata di Serie A. Oggi si giocano Napoli-Spezia alle 15.00, Inter-Torino alle 18.00 e Sampdoria-Milan alle 20.45. Domani, invece, il programma prevede Atalanta-Cremonese alle 12.30, Lecce-Monza, Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Udinese alle 15.00, Lazio-Hellas alle 18.00, Juventus-Salernitana alle 20.45. Lunedì, infine, spazio a Empoli-Roma alle 20.45.

Questa la classifica dopo le prime cinque giornate: Atalanta 13, Napoli 11, Milan 11, Udinese 10, Roma 10, Torino 10, Juventus 9, Inter 9, Lazio 8, Salernitana 6, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Hellas Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming