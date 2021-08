Terza maglia Milan 2021-22: Puma sceglie un design innovativo

Dopo la prima e la seconda, è il turno della terza maglia del Milan per la stagione 2021-2022. Puma ha svelato la divisa in anteprima

Dopo la prima e la seconda, è il turno della terza maglia del Milan per la stagione 2021-2022. Puma ha svelato la divisa in anteprima. L'azienda tedesca, infatti, ha organizzato uno show per il lancio collettivo dei suoi nuovi modelli. La terza maglia del Milan presenta un design innovativo e molto accattivante. Il Third Jersey è in sfondo nero con al centro del petto la scritta rossa AC Milan. In rosso anche il logo Puma. In bianco, invece, lo sponsor.