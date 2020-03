Pioli a Sky: “Il Milan non deve trovare alibi. Dobbiamo essere più attenti”

ULTIME MILAN- Al termine di Milan-Genoa, disputata a porte chiuse, terminata 1-2 in favore dei rossoblu il tecnico milanista Stefano Pioli ha parlato alle telecamere di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Non dobbiamo avere nè alibi, nè giustificazioni. Non bisogna pensare a caos societario, porte chiuse o aperte. Tutto questo non deve essere un alibi, noi non li dobbiamo cercare gli alibi. Dovevamo essere più attenti e determinati. Abbiamo centrato poche volte la porta, su ventidue tiri solo tre volte, non siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto fare”.

