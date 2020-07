Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo al Newcastle!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Giunto in pompa magna a Torino per aiutare la Juventus a conquistare la Champions League, il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, classe 1985, potrebbe andare via dall’Italia al termine di questa stagione comunque vada l’annata dei bianconeri di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna da ‘Don Balón‘, Cristiano Ronaldo sarebbe il primo acquisto della nuova proprietà saudita del Newcastle United, club della Premier League inglese che, di recente, si è interessato anche al laziale Ciro Immobile. Per ‘Don Balón’, addirittura, CR7 avrebbe persino trovato già un accordo verbale con le ‘Magpies‘ per la stagione 2020-2021.

Si parla di un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, per Cristiano Ronaldo con il Newcastle, con la possibilità, però, di uscire dall’accordo tra dodici mesi qualora la stella lusitana volesse andare a concludere la carriera nella Major League Soccer (MLS) statunitense. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>