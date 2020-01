LIVE Serie A 2019/2020 – 21^ giornata: risultati, cronaca e classifica

LIVE SERIE A – Torna il campionato di Serie A con le gare della 21^ giornata, secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Giornata cominciata ieri sera con la vittoria del Milan per 1-0 sul campo del Brescia firmata dalla rete di Ante Rebic (terza nelle ultime due gare).

Oggi in campo 3 partite. Si comincia con il derby emiliano tra SPAL e Bologna alle ore 15.00, per proseguire con Fiorentina-Genoa e in serata Torino-Atalanta. Domani, domenica 26 gennaio, si inizia con Inter-Cagliari a San Siro. Verona-Lecce, Sampdoria-Sassuolo e Parma-Udinese alle ore 15.00, mentre alle 18.00 ci sarà il derby romano tra Roma e Lazio. In serata si chiude il turno con Napoli-Juventus al San Paolo.

Restate su ‘PianetaMilan.it‘ per seguire la diretta testuale di tutti gli incontri in programma del massimo campionato!