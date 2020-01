Brescia-Milan, la moviola: il giudizio sulla gara di Valeri

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la moviola di Brescia-Milan, gara di Serie A terminata 0 a 1 a favore dei rossoneri.

Buona la direzione dell’arbitro Valeri. Ibrahimovic al secondo minuto chiede un rigore per un braccio di Bisoli, ma il braccio è chiuso e l’arbitro fa bene a far giocare. Kjaer, già ammonito, al 30′ rischia il secondo giallo per un fallo in ritardo su Torregrossa: Valeri lo grazia. Infine annullati due gol (uno per parte) per i fuorigioco di Torregrossa sul tiro di Tonali e di Ibrahimovic, che ha toccato il pallone prima che Castillejo lo depositasse in rete. Intanto ecco le parole di Bennacer al termine del match, continua a leggere >>>

