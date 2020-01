Brescia-Milan, i rossoneri a ritmo d’Europa: la risalita continua

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ottiene i tre punti anche a Brescia. Quarta vittoria di fila se ci mettiamo anche la coppa Italia. Terza rete di Rebic in due gare, tutte decisive e questa più decisiva che mai. Strepitoso Gianluigi Donnarumma, che salva i rossoneri in più occasioni. Il Milan ha sofferto, ma sarebbe riduttivo parlare di solo fortuna: anche nelle fasi di difficoltà la squadra di Pioli è rimasta sempre sul pezzo, e ha sfruttato la chance appena l’ha avuta.

Nel primo tempo è stata una gara piuttosto piacevole. Il Brescia ha creato una sorta di gabbia su Theo Hernandez con Bisoli in prima battuta, con l’aiuto di Torregrossa e Sabelli, che hanno creato parecchi problemi al francese. Il Milan avrebbe dovuto sfruttare maggiormente la fascia destra, ma Conti stava bloccato e Castillejo veniva poco cercato. Prima frazione equilibrata, ma l’occasione ghiotta l’ha avuta Zlatan Ibrahimovic, che, alla prima incursione utile di Theo Hernandez, ha fallito praticamente a porta vuota il gol del vantaggio.

Nel secondo tempo il Brescia è entrato deciso e ha messo subito in difficoltà il Milan, con Sandro Tonali che è salito in cattedra. A questo punto Donnarumma diventa fenomenale, con il portiere che respinge prima una conclusione di Bisoli e poi gran tiro dalla lunga distanza di Torregrossa. Pioli a metà ripresa inserisce Rebic. Risultato? Alla prima azione utile il croato spinge in rete il gol dell’1-0. Le Rondinelle cercano la reazione immediata, ma il Milan di fatto non ha più rischiato. La squadra di Corini non meritava la sconfitta, ma alla fine chi segna nel calcio ha sempre ragione. A proposito della gara di ieri, ecco le nostre pagelle del match, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android