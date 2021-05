Primavera 1 TIM – Spal-Milan 0-1, decide il capolavoro di El Hilali | News

Spal-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 TIM, decisa dal gol su punizione di Youns El Hilali. Rivivi il match con il nostro live

Ci siamo. Tra pochi istanti in campo, allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara, la Spal Primavera di Giuseppe Scurto contro il Milan Primavera di Federico Giunti. La sfida è valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Un vero e proprio scontro playoff.

Prima chance per i padroni di casa, con Seck che scarica, a destra, per Savona: cross del terzino in area di rigore rossonera, ma la difesa fa buona guardia.

Primo cartellino giallo del match: è per il milanista Mionić per un intervento in ritardo a centrocampo.

Palla-gol per la Spal, con Moro che, dopo aver approfittato di un errore in disimpegno di Mionić, scarica a rete in seguito ad una pregevole azione personale. Jungdal respinge la sfera.

Cross di Oddi dalla sinistra per il Milan Primavera, smanacciata di Galeotti, portiere della squadra di casa, che evita qualsiasi pericolo per la propria retroguardia.

Spal Primavera a pochi centimetri dalla rete. Obaretin sbaglia in impostazione, Seck lo brucia in velocità e va alla conclusione: Jungdal respinge, ma la palla arriva sui piedi di Moro. Tiro dell'attaccante ferrarese e pallone che sibila di poco a lato dal palo.

Doppio passo di Seck, che supera Oddi e mette il pallone al centro dell'area rossonera per Attys. Chiude bene, però, Coubis per il Milan Primavera.

Secondo cartellino giallo per il Milan Primavera: lo rimedia Coubis, per un intervento aereo pericoloso su un avversario.

Milan Primavera vicino al gol: El Hilali, dalla destra, si incunea in area di rigore e mette al centro per Olzer. Deviazione a rete del numero 10 del Diavolo, ma il tiro è debole e non impensierisce più di tanto Galeotti.

Lancio di Tunjov per Ellertsson, conclusione del centrocampista ferrarese, pallone di poco fuori. Pericolo scampato per Jungdal.

FINISCE QUI!!! Vittoria, 0-1, del Milan Primavera, al 'Paolo Mazza' di Ferrara contro la Spal Primavera. Decide la punizione di El Hilali nel finale della partita. Un successo meritato, da parte dei ragazzi di Giunti, che salgono così a quota 35 punti in classifica, mettendo pressione in zona playoff proprio ai ferraresi.

Il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti, ex centrocampista nella massima serie, è invece all'8° posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 gare disputate.