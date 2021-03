Milan-Empoli 1-0: decide Dowie. Giacinti sprecona. Rivivi il LIVE!

14:22 - 21 mar

VITTORIA DEL MILAN FEMMINILE! - Grazie ad un gol di Dowie, al 63', il Milan Femminile di Maurizio Ganz torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Juventus in campionato e Inter in Coppa Italia. Tre punti importanti per le Rossonere, che hanno sprecato tante chance per il raddoppio, in particolar modo con il capitano Giacinti.