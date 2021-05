Sassuolo-Milan Femminile 0-0: la squadra di Ganz è in Champions!

14:24 - 15 mag

FINISCE QUI!!! - Sassuolo-Milan termina 0-0, ma le rossonere si qualificano matematicamente in Champions League. Decisivo il 2-0 dell'andata, visto che il Sassuolo è a tre punti di distacco dalla squadra di Ganz (manca una sola gara alla conclusione del campionato). Grandi festeggiamenti per Ganz e per tutte le giocatrici!