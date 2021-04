Conferenza Lazio-Milan, Pioli: “Ibra non ci sarà, Mandzukic e Leao si giocano il posto”

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Si giocherà domani alle ore 20:45

Stefano Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Lazio-Milan in conferenza stampa. La partita è il 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A. Si tratta di un match molto importante tanto per i biancocelesti quanto per i rossoneri, entrambi in lizza per un posto nella prossima edizione della Champions League. Qui di seguito le dichiarazioni di mister Pioli. Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>