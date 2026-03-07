Derby e retroscena di mercato: i percorsi intrecciati di Akanji e De Winter

I due difensori stanno ripagando le attese—
Come ricorda il giornale torinese, entrambi i club sono molto contenti dei due nuovi difensori. Partendo dall'Inter, il riscatto di Akanji appare come scontato e mera questione di tempo, visto il livello che lo svizzero ha mostrato fin dall'inizio.
Anche per quanto riguarda De Winter, la società rossonera è soddisfatta delle sue prestazioni. Dopo un inizio complicato, il belga è cresciuto molto negli ultimi mesi e si è guadagnato la titolarità a suon di prestazioni di alto livello. Anche la loro è una delle storie che si troveranno in campo nel derby di domani sera, match storico che sa di Scudetto.
