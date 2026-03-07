Derby e retroscena di mercato: i percorsi intrecciati di Akanji e De Winter

Pianeta Milan
Dal mercato al derby di Milano: i destini incrociati di Akanji e De Winter

L'edizione odierna di 'Tuttosport', in vista del derby di domani sera, ripercorre un retroscena di mercato legato ad Akanji e De Winter
In vista del derby in programma domani sera, l'edizione odierna di 'Tuttosport' ricorda un retroscena legato all'ultimo mercato estivo che lega il presente di Milan e Inter.

Akanji e De Winter: destini incrociati tra Inter e Milan

Parliamo dei due difensori che tra poco più di 24 ore scenderanno in campo per il derby della Madonnina, ovvero Manuel Akanji e Koni De Winter. Tornando all'ultima estate, il quotidiano ricorda come i due sarebbero potuti finire sulla sponda opposta del Naviglio rispetto a quella in cui militano attualmente. De Winter, prima del blitz del Milan, era finito nel mirino dell'Inter nell'ottica di un ringiovanimento della propria difesa. Quando sembrava pronta alla chiusura, i nerazzurri presero tempo e persero il difensore belga. Al contrario, Akanji sembrava vicino al Milan. Infatti, col Manchester City era tutto concordato, ma il ragazzo rifiutò la proposta rossonera per via della mancanza della Champions League. Alle stesse condizioni rossonere, l'Inter chiuse il colpo nelle ultime ore del mercato.

Come ricorda il giornale torinese, entrambi i club sono molto contenti dei due nuovi difensori. Partendo dall'Inter, il riscatto di Akanji appare come scontato e mera questione di tempo, visto il livello che lo svizzero ha mostrato fin dall'inizio.

Anche per quanto riguarda De Winter, la società rossonera è soddisfatta delle sue prestazioni. Dopo un inizio complicato, il belga è cresciuto molto negli ultimi mesi e si è guadagnato la titolarità a suon di prestazioni di alto livello. Anche la loro è una delle storie che si troveranno in campo nel derby di domani sera, match storico che sa di Scudetto.

