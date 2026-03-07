Derby e retroscena di mercato: i percorsi intrecciati di Akanji e De Winter

Akanji e De Winter: destini incrociati tra Inter e Milan

Parliamo dei due difensori che tra poco più di 24 ore scenderanno in campo per il derby della Madonnina, ovvero Manuel Akanji e Koni De Winter. Tornando all'ultima estate, il quotidiano ricorda come i due sarebbero potuti finire sulla sponda opposta del Naviglio rispetto a quella in cui militano attualmente. De Winter, prima del blitz del Milan, era finito nel mirino dell'Inter nell'ottica di un ringiovanimento della propria difesa. Quando sembrava pronta alla chiusura, i nerazzurri presero tempo e persero il difensore belga. Al contrario, Akanji sembrava vicino al Milan. Infatti, col Manchester City era tutto concordato, ma il ragazzo rifiutò la proposta rossonera per via della mancanza della Champions League. Alle stesse condizioni rossonere, l'Inter chiuse il colpo nelle ultime ore del mercato.