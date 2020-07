Calciomercato Milan – Rossoneri pronti ad accelerare su Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan è pronto ad accelerare su Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo che, nell’ultima stagione, ha segnato 12 gol e fornito 18 assist in 40 gare tra Bundesliga austriaca, Champions League, Europa League e coppa nazionale.

Nei giorni scorsi Szoboszlai ha dato ampi segnali di gradimento alla destinazione milanista, specialmente nel momento in cui il tedesco Ralf Rangnick si siederà sulla panchina rossonera. ECCO IL BUDGET CHE AVRÀ A DISPOSIZIONE RANGNICK PER IL CALCIOMERCATO ESTIVO 2020 DEL DIAVOLO >>>