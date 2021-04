Serie A – La moviola di Milan-Sampdoria | LIVE NEWS

La moviola di Milan-Sampdoria, live, minuto per minuto. Analizziamo l'operato dell'arbitro Marco Piccinini della sezione A.I.A. di Forlì

Forte pallonata in faccia subita da Colley in occasione della punizione di Ibrahimovic. Nessuna conseguenza dopo le cure mediche per il giocatore sampdoriano

Contatto in area di rigore tra Augello e Ibrahimovic. Non si ravvisano scorrettezze

A 'San Siro' si disputa Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A. Ghiotta occasione, per il Milan di Stefano Pioli, per accorciare momentaneamente le distanze sull'Inter capolista e per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Qui analizziamo, live, l'operato dell'arbitro di Milan-Sampdoria, il signor Marco Piccinini della sezione A.I.A. di Forlì. Ecco gli episodi da moviola, dunque, di Milan-Sampdoria minuto per minuto.