Serie A, Juventus-Milan: la moviola minuto per minuto | LIVE NEWS

La moviola di Juventus-Milan, posticipo del 35° turno di Serie A, rigorosamente live. Analizziamo l'operato dell'arbitro Paolo Valeri

Juventus-Milan, match valido per la 35^ giornata di Serie A, è una partita molto importante per il Diavolo. L'obiettivo dei rossoneri, come noto, è il conseguimento di un posto nella prossima edizione della Champions League. Analizziamo, dunque, LIVE l'operato dell'arbitro del match, Paolo Valeri della sezione A.I.A. di Roma 2 e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Juventus-Milan.