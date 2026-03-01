I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo in cui la vittoria è mancata per tre settimane. L'Under 23 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Breno e con il Caldiero Terme. La Folgore sta disputando un ottimo campionato e arriva al match di oggi da un pareggio con la Casatese Merate, maturato dopo due vittorie consecutive. Quello di oggi sarà un match al vertice, visto che i rossoneri terzi ospiteranno la prima della classe, alla ricerca di punti utili per consolidare la vetta della classifica ormai quasi sicura per il finire del campionato. I rossoneri di Oddo, invece, vogliono confermare le belle prestazioni viste nelle ultime uscite e consolidare il proprio posizionamento, magari sfruttando un possibile passo falso delle inseguitrici. Siamo quindi pronti ad assistere a un match ricco di emozioni e spettacolo.