Tra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Folgore Caratese. Il match valido per la 26^ giornata si disputerà al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Massimo Oddo incontrano sulla propria strada la capolista del Girone B di Serie D. Vale a dire la Folgore Caratese di Nicola Belmonte.
Milan Futuro-Folgore Caratese di Serie D finisce 1-1: rossoneri si svegliano nel secondo tempo | PM
I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo in cui la vittoria è mancata per tre settimane. L'Under 23 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Breno e con il Caldiero Terme. La Folgore sta disputando un ottimo campionato e arriva al match di oggi da un pareggio con la Casatese Merate, maturato dopo due vittorie consecutive. Quello di oggi sarà un match al vertice, visto che i rossoneri terzi ospiteranno la prima della classe, alla ricerca di punti utili per consolidare la vetta della classifica ormai quasi sicura per il finire del campionato. I rossoneri di Oddo, invece, vogliono confermare le belle prestazioni viste nelle ultime uscite e consolidare il proprio posizionamento, magari sfruttando un possibile passo falso delle inseguitrici. Siamo quindi pronti ad assistere a un match ricco di emozioni e spettacolo.
Finisce 1-1 Milan Futuro-Folgore Caratese. Buon pareggio in rimonta per i rossoneri
Ammonizione per il Milan Futuro. Zukic spende il giallo nel modo corretto
Primi due cambi per il Milan Futuro. Entrano Asanji e Lontani per Sardo e Magrassi
Vengono concessi 5' di recupero
Doppio cambio per la Folgore Caratese. Entrano Pino e Masi, escono Lepore e Bellia
Da diversi minuti i rossoneri stanno spingendo sull'acceleratore per completare la rimonta e il sorpasso
Ammonito Aprile nella Folgore Caratese per un'evidente trattenuta ai danni di Magrassi
Cartellino giallo per la Folgore Caratese. Ammonito Capelli
OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè crossa dalla sinistra, sul secondo palo arriva Sardo che va vicino al gol
OCCASIONE MILAN FUTURO. Azione insistita di Ossola che mette in mezzo un pallone rasoterra da spingere in porta ma nessun rossonero arriva in tempo sul suggerimento del numero 7. Grandissima chance per il Diavolo
Cambio per la Folgore Caratese. Entra Santarpia, esce Biondini
Ammonizione per il portiere della Folgore Caratese Salvalaggio per aver perso tempo
OCCASIONE MILAN FUTURO. Ossola a un passo dal gol del vantaggio. Pennellata di Chaka Traorè per il 7 rossonero che da due passi spara alto col destro. Poteva fare di più
OCCASIONE MILAN FUTURO. Zukic colpisce bene di testa da angolo, prodigioso il portiere della Folgore
Chaka Traorè protagonista di diverse fiammate sulla fascia sinistra come l'amico Rafa Leao
GOL MILAN FUTURO. Calcio d'angolo battuto per Ossola al limite dell'area che tira col mancino. La sua conclusione viene deviata arriva sui piedi di Vladimirov che da attaccante puro segna da posizione ravvicinata. Pareggio meritato per i rossoneri
Primo cambio per la Folgore Caratese. Esce Binous Salah per Fochignone
Cartellino giallo tra le fila della Folgore Caratese. Ammonito il capitano Castelano
OCCASIONE MILAN FUTURO. Magrassi passa sulla sinistra e scarica a rimorchio un pallone per Ossola che arriva col passa lungo e sfiora il gol del pareggio
Un Milan Futuro diverso rispetto al primo tempo in questi primi minuti di ripresa. I giri del motore rossonero si sono alzati visibilmente
Ricomincia Milan Futuro-Folgore Caratese sul risultato di 0-1
Finisce 0-1 per la Folgore Caratese il primo tempo col Milan Futuro. Rossoneri devono fare di più in fase offensiva
Viene concesso 1' di recupero
Prima ammonizione del match per il Milan Futuro. Giallo per Cappelletti. Subito dopo il direttore di gara ammonisce Oddo per proteste
Folgore Caratese gestisce con tranquillità il gioco in attesa della fine del primo tempo
OCCASIONE FOLGORE CARATESE. Capelli vicino al raddoppio dopo un recupero alto della Folgore. Il suo tiro finisce alto
GOL FOLGORE CARATESE. Contropiede perfetto degli ospiti, concluso dal mancino di Biondini. Prima vera occasione dell'intera gara
Sono pochissimi gli spazi che le due difese stanno concedendo. Il peso della partita si sente in campo
Leggerezza di capitan Sala e calcio d'angolo per la Folgore Caratese
Buon ritmo in campo ma le squadre faticano a costruire azioni da gol
Gli ospiti ribattono con una punizione dal limite che finisce per schiantarsi sulla barriera
Primo tiro dei rossoneri. Chaka Traorè serve al limite Sala, ma il suo destro viene deviato in angolo
Fase iniziale di studio da parte delle due squadre. Ritmi che cominciano ad alzarsi
Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Folgore Caratese
Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Folgore Caratese, 26^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Belmonte.
MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Karaca; Eletu, Sala; Traorè, Sardo, Ossola, Magrassi. A disposizione: Longoni, Minotti, Pagliei, Dalpiaz, Colombo, Branca, Hodzic, Asanji, Lontani. Allenatore: Massimo Oddo
FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Aprile, Castellano, Binous Salah, Campani, Biondini, Lops, Bellia, Lepore, Capelli. A disposizione: Spada, Forchignone, Pino, Masi, Vona, Tremolada, Santarpia, Piantoni, Gambino. Allenatore: Nicola Belmonte
